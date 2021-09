Atalanta, Gosens assente contro il Milan? Arriva la conferma di Gasperini

Gosens è uscito in lacrime nel match di Champions League tra Atalanta e Young Boys. Il tedesco assente contro il Milan? C'è la conferma di Gasperini

Nel corso di Atalanta-Young Boys, Robin Gosens si è infortunato dopo soli 10 minuti di gioco. Il tedesco, dopo un duro scontro di gioco, ha lasciato il campo molto dolorante e in lacrime. Una scena che ha fatto pensare subito al prossimo impegno della Dea, che dovrà vedersela contro il Milan in campionato. L'esterno sinistro sarà dunque assente? In tal senso arriva la conferma di Gian Piero Gasperini, che ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' delle condizioni del suo giocatore: "Gosens? Ha subìto uno stiramento. Speriamo di riaverlo dopo la sosta per le nazionali". La nostra esclusiva di mercato sul giovane Lorenzo Lucca, ma dipende tutto da un altro baby talento