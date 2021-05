Atalanta, Gasperini: “Per la Champions siamo tutte lì” | Serie A News

Gian Piero Gasperini, al termine di Sassuolo-Atalanta, ha parlato della lotta alla Champions League che vede coinvolta anche la sua squadra

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Sassuolo-Atalanta (1-1), Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, ha parlato della lotta Champions. Queste le sue parole. "L’Inter avrebbe vinto comunque lo scudetto, aldilà del nostro pareggio. A me interessa il nostro percorso. Oggi c’era la possibilità di vincere, perché avevamo l’occasione per portare a casa il bottino pieno. È stata una partita complicata. Arbitri? Parliamo delle prossime gare, è difficile entrare in polemica. Per la Champions League siamo tutte lì, ci sono ancora 4 partite e speriamo bene”. Intanto Shevchenko è stato ospite a 'CTCF': le parole dell'ex bomber del Milan.