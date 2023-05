Atalanta, Gasperini: “Raggiungere l’Europa è la cosa più importante”

Intervistato dai microfoni di DAZN, l'allenatore Gian Piero Gasperini ha parlato dell' Atalanta e della corsa all'Europa dopo la vittoria contro l' Hellas Verona : "L'Atalanta ha sempre cercato di fare il massimo. Ringrazio i giocatori per aver fatto 61 punti, in una stagione con traguardi richiesti e forse esagerati. Abbiamo sempre combattuto con le big, non è ancora consolidata l'Europa e i 3 punti di oggi sono importanti. Centrare quest'anno l'Europa sarebbe un traguardo superiore alle altre stagioni".

Infine, Gasperini ha concluso con un pensiero su Hojlund: "Le qualità ci sono tutte, i presupposti per emergere anche. Si è fatto notare subito per la voglia di sfondare: dopo la prima sosta ha avuto un momento straordinario, poi troppe voci lo hanno distratto per i tre gol in Nazionale e poi ha avuto un infortunio. Il gol dimostra al sua potenza e, se saprà migliorare sé stesso, potrà avere delle soddisfazioni. Ha 19 anni, ma è assolutamente sano e maturerà a livello calcistico e non solo".