Assogna: “Pioli ha messo in pratica le sue idee perché è nel posto giusto”

Paolo Assogna, giornalista di 'Sky Sport', ha rilasciato delle dichiarazioni sul lavoro svolto da Stefano Pioli sulla panchina del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Paolo Assogna ha parlato del lavoro svolto da Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Chi arriva in Serie A è bravo, non ci sono allenatori scarsi. Dipende da quando si matura e serve la fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, con le idee chiare della società e del progetto tecnico. Il Milan ha idee, Pioli ce le ha e le ha potute mettere in pratica perché è al posto giusto nel momento giusto. La chimica e il rapporto che c'è tra staff, giocatori e dirigenza è fondamentale nella buona riuscita per un allenatore".