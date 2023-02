Assogna: “Se il Milan dovesse battere il Tottenham compirebbe un’impresa”

Presente negli studi di 'Sky Sport', Paolo Assogna ha parlato del Milan e del percorso in Champions League in vista del ritorno contro il Tottenham. Queste le dichiarazioni del giornalista: "La squadra di Conte quest'anno non è come quella dell'anno scorso. Ha perso un po' di cattiveria, ma il Tottenham ha comunque più qualità del Milan. Quindi, per me, se i rossoneri riuscissero a eliminarla compirebbero una grandissima impresa". Nuovo stadio, al via i lavori nel 2024? Le parole dell'esperto.