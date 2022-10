Argentina, Messi: “Questo sarà il mio ultimo Mondiale” | News

Intervistato da Star+ Argentina, Lionel Messi ha annunciato che quello che si svolgerà in Qatar sarà il suo ultimo Mondiale da giocatore. "Sto contando i giorni, la verità è che c'è un po' di ansia di fare bene, vorrei che fosse già ora. Cosa accadrà, è l'ultimo, come andrà: da una parte non vediamo l'ora che arrivi e dall'altra l'ansia di voler fare bene. Arriviamo in un momento positivo con un gruppo forte, ma in un Mondiale può succedere di tutto. Ogni partita è difficile, per questo è una competizione speciale: non sempre i favoriti sono quelli che vincono. Non so se siamo i grandi favoriti, ma l'Argentina di per sé è sempre un candidato, per la storia, per quello che rappresenta. Ma non siamo gli unici, penso che ci siano altre squadre di alto livello", ha dichiarato Messi. Milan, le top news di oggi: Theo in gruppo. Stadio, nuova idea.