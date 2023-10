L’ex arbitro Cesari: “Maignan? Grave fallo di gioco, ma non c’è brutalità”

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al fallo commesso da Mike Maignan in Genoa-Milan

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di 'Mediaset', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Pressing'. Parlando del cartellino rosso rifilato a Mike Maignan in Genoa-Milan, l'opinionista ha dichiarato come si tratti di un grave fallo di gioco e non di una condotta violenta. Ecco, quindi, le sue parole.