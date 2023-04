Antonini: “In campionato è un Milan diverso rispetto a quello in Champions”

Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Luca Antonini, ha parlato in vista della triplice sfida, tra campionato e Champions League, della squadra di Stefano Pioli contro il Napoli. L'ex terzino rossonero ha analizzato la discontinuità che ha caratterizzato il girone di ritorno, ritenuto non all'altezza di quello dell'andata: "Abbiamo fatto un girone di andata di un certo livello, poi però il girone di ritorno non è stato da Milan, non si sta vedendo il vero Milan. In campionato si è visto un Milan diverso rispetto a quello visto in Champions, dove si è vista una squadra molto più attenta e concentrata".