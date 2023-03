Antonini: “Maldini, Massara, Pioli e Ibra hanno dato la spinta giusta al Milan”

Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan di oggi ma anche di quello del passato

Sullo scudetto vinto nella passata stagione : "E' stata una grande emozione rivivere quelle emozioni che avevo vissuto pure io nel 2011. Era troppo che il Milan non vinceva, per questo ritengo lo scudetto dell'anno scorso molto importante".

Sul gol alla Juventus nel 2010 : "E' l'unico gol che ho fatto. Vincemmo 3-0 con una doppietta di Ronaldinho. Era l'ultima partita di Leonardo in panchina. Fu una bella serata".

Su Pioli: "L'ho avuto come allenatore a Modena, eravamo entrambi agli inizi. Sono legato a lui, è una persona eccezionale. E' molto umano, conosce i giocatori sotto il punto di vista umano e questo è fondamentale. E' un po' Ancelotti sotto questo punto di vista. Ha ridato al Milan la giusta mentalità che mancava da un qualche tempo. L'arrivo di Maldini, Massara e Pioli e il ritorno di Ibra hanno dato la spinta giusta al Milan per tornare vincente".