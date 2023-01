Angelo Gabriel: “Mi rivedo in Neymar, Robinho e Ronaldinho” | News

Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse del Milan nei confronti del talento del Santos Angelo Gabriel. Classe 2004, si tratta di un esterno destro che può anche giocare sulla fascia opposta. Proprio il giovane calciatore brasiliano ha parlato ai microfoni di 'TMW' delle sue caratteristiche e a quali calciatori si ispira. Queste le sue dichiarazioni: "Sono veloce, mi piace puntare l'avversario, saltarlo col dribbling e andare in porta. Per questo mi rivedo in Neymar, Robinho, Ronaldinho... Penso ai grandi funamboli brasiliani. Mi ispiro a loro, li ho studiati nei dettagli e adesso in campo cerco di ripetere proprio quelle giocate". Cardinale tra Milan, Yankees e Ben Affleck: il ritratto di ‘Business Insider’.