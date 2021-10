Angeli: “Il Milan mi ha dato tanto. Che emozione allenarmi con quei campioni!”

Matteo Angeli, difensore dell'Imolese passato dalle giovanili del Milan, ha parlato della sua, seppur breve, esperienza rossonera

Matteo Angeli, difensore dell'Imolese passato dalle giovanili del Milan, ha parlato della sua, seppur breve, esperienza rossonera. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'lacasadic.com': "A Torino ho giocato abbastanza poco, ero piccolo e sono rimasto lì soltanto sei mesi. Il Milan, invece, mi ha dato tanto: essendo più grande, in rossonero ho appreso maggiori nozioni e imparato di più. Mi hanno insegnato la disciplina e dato la possibilità di allenarmi in prima squadra con calciatori incredibili. Un'emozione unica, allenarti con campioni di un certo tipo ti porta a dare il massimo, non sai mai se può ricapitarti poi nel corso della carriera. Ricordo che c'erano Romagnoli, Gabbia, Kjaer, da poco era arrivato Duarte. Non ho avuto il tempo di instaurare grossi rapporti, però in campo cercavo di rubare il più possibile a questi professionisti incredibili".