Ancelotti: “Pioli il nuovo Ancelotti? Non lo so, ma ha tante qualità” | News

Premiato con una simbolica corona, Carlo Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni a 'Sportmediaset' per 'I Re del Calcio 2022'. L'allenatore del Real Madrid, tra le tante cose, ha parlato anche di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "Pioli ha preso una squadra in difficoltà e l’ha riportata al successo dopo anni bui successivi all’uscita di scena del presidente Berlusconi. Ora può essere che venga riaperto un ciclo. Pioli il nuovo Ancelotti? Non lo so… (ride, ndr) Ha tante qualità, un bel carattere, ma deve rimanere quello che è".