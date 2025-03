"Il Real Madrid è il club più importante al mondo e qui la storia è molto viva - ha esordito Ancelotti sul tema -. Mandare via Maldini con tutti i difetti che può avere è mandar via un pezzo di storia. Paolo è un uomo di calcio e rappresenta il Milan. Hanno fatto un errore a mandarlo via”, le dichiarazioni del tecnico emiliano. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, via Theo? Offerta pronta per un altro ‘treno’ >>>