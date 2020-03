Ancelotti: “Istanbul? Un furto”. Poi le accuse a Carragher…

ULTIME NEWS MILAN – Milan-Liverpool, finale di Champions League giocata a Istanbul nel 2005, è una delle pagine più buie della storia rossonera. Una partita che rimarrà per sempre impressa nelle mente dei tifosi, una delusione difficile da digerire. Carlo Ancelotti, allenatore del Diavolo quel giorno, ha rilasciato un’intervista al ‘Telegraph’, ed è stato chiamato a rispondere al alcune domande postegli da Jamie Carragher, ex suo rivale in quella notte. Ancelotti è stato molto diretto dichiarando: “Quella partita è stata un furto”. Poi l’attacco diretto a Carragher: “Tu perdevi molto tempo”. Intanto ecco l’intervista rilasciata da Simon Kjaer ai microfoni di Milan Tv, continua a leggere >>>

