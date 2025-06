Ancelotti: “In Brasile mi chiamano Carlinho. Ho ancora tanta passione”

Intervistato da Vivo Azzurro TV, Carlo Ancelotti , nuovo ct del Brasile, ha parlato della sua nuova avventura con la Selecao: "Adesso inizia un'altra avventura, è una responsabilità grande, ma anche una grande felicità avere l'opportunità di allenare la nazionale brasiliana. Sono stato accolto con molto affetto, spero di preparare bene la squadra e fare in modo che sia competitiva al prossimo Mondiale. Dovrò studiare il portoghese come ho dovuto studiare il francese, l'inglese, lo spagnolo: mi aiuterà il fatto che il portoghese ha la stessa grammatica".

Ancelotti: "Col Brasile una nuova avventura. Già hanno trovato un soprannome..."

L'ex tecnico del Real Madrid ha poi continuato: "La vittoria è un attimo fuggente, festeggi e guardi avanti. La sconfitta è uguale: è dispiacere, tristezza, ma il calcio ti dà sempre l'opportunità di guardare avanti. Mi tengo tutto, le vittorie e le sconfitte. Le sconfitte ti danno modo di migliorare. Tornare a Reggiolo mi dà energia, tengo vivi i ricordi di una bella gioventù. In casa non c'è mai stata una discussione, c'era armonia. L'unica cosa che mancava erano i soldi, ma non si parlava mai di soldi. Reggo l'usura del tempo grazie alla passione che ho sempre avuto per il calcio. Questa passione ti fa sopportare la pressione e lo stress".