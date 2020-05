Ancelotti: “Ibrahimovic? Non sono sopreso che giochi ancora”

MILAN NEWS – Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, ha parlato in diretta Instagram con Carlo Pellegatti. Ecco il suo pensiero su Zlatan Ibrahimovic: “Non sono sorpreso che giochi ancora. E chissà per quanto giocherà ancora. Ibra a livello caratteriale mi è piaciuto molto. L’immagine che lui da fuori è molto diversa di quella che da in campo e dentro lo spogliatoio. Ibra è molto altruista. Mi ricordo Matuidi al PSG da noi aveva segnato tanti gol grazie a Ibra. Lui è sempre attento alle esigenze della squadra. Il PSG stava crescendo, e con Ibra ha preso il giocatore giusto per crescere sia in campo che come società”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

