Ancelotti: “Ho spinto molto per avere Nesta, ma aveva un difetto…”

MILAN NEWS – Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, ha parlato in diretta Instagram con Carlo Pellegatti. Ecco cosa ha detto di Alessandro Nesta, sottolineandone un difetto: “Lui è stato uno sforzo enorme che ha fatto la società in quella campagna acquisti. Ho spinto molto per avere Nesta e alla fine il Presidente Berlusconi ha fatto il resto. Era il tassello che mancava da mettere a fianco a Maldini. Nesta era un po’ pigro ma con delle qualità fisiche e tecniche fantastiche. Un ragazzo molto umile”. Per leggere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

