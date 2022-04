Ancelotti: “Benzema come Van Basten? Karim apprezzerebbe il paragone”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha risposto ad una domanda in conferenza stampa sul possibile paragone tra Benzema e Van Basten

E' lui l'uomo del momento in casa Real Madrid: Karim Benzema. E anche Carlo Ancelotti, allenatore dei 'blancos', inevitabilmente non ha potuto non parlarne. L'ex rossonero, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Getafe, il quale ha risposto così ad una domanda su un paragone tra Benzema e Van Basten. Queste le parole di Ancelotti: "È sempre difficile paragonare giocatori di epoche diverse, molto complicato. Van Basten? Credo che Karim apprezzerebbe molto l'accostamento. E anche Marco". Milan, le top news di oggi: giornata di vigilia, Pioli in conferenza.