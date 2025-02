Ancelotti attacca il VAR: “Sistema pericoloso. Toglie troppe responsabilità”

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato del VAR e del suo utilizzo nel calcio moderno: "Non c'è niente da dire. Ho già espresso la mia opinione su quanto sta accadendo, è qualcosa di abbastanza sorprendente. Non ho nulla da aggiungere a questo proposito. Cosa è successo contro l'Osasuna, contro l'Atlético... Sono tre partite in cui siamo stati danneggiati da alcune decisioni che ancora non comprendiamo".