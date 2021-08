Amichevole Real Madrid-Milan, Giroud: “Sono molto fiducioso per il futuro”

Olivier Giroud ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni dopo l'amichevole pareggiata 0-0 dal Milan contro il Real Madrid

"Penso che abbiamo giocato una buona partita, è bello fare tutti i 90 minuti. Credo che presto sarò pronto per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi. E' stata una bella gara, contro una squadra molto forte. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, anche se possiamo migliorare e perfezionarci. Siamo stati molto compatti ed uniti, con buone idee. Penso che impareremo presto a conoscerci meglio in campo. Sono molto fiducioso per il futuro, dobbiamo migliorare solo alcuni dettagli, che poi sono quelli che fanno la differenza a questi livelli".