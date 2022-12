Pobega: “Arsenal-Milan, segnali positivi. Sul ruolo di terzino …”

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato all'indomani della sconfitta di Dubai contro l'Arsenal. Le sue dichiarazioni a Milan TV

Daniele Triolo

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' dal ritiro invernale dei rossoneri a Dubai (UAE), commentando la sconfitta di ieri contro l'Arsenal (1-2) nell'esordio del Diavolo alla Dubai Super Cup 2022, ma non soltanto. Ecco, dunque, le dichiarazioni del numero 32 della formazione di mister Stefano Pioli.

Milan, così Pobega dopo l'esordio nella Dubai Super Cup 2022 — Su Arsenal-Milan: “È stato bello tornare a giocare, essere andati sul campo che mancava da un po’. Una partita in cui serviva riprendere condizione e ritmo. Non siamo al 100% ma secondo me abbiamo avuto dei segnali positivi sia a livello fisico, di interpretazione e tattico”

Sul ruolo di terzino sinistro: “Il mister qualche giorno fa a Milanello mi ha chiesto se fossi disponibile a giocare terzino e io ovviamente ho acconsentito. Ci sono alcune dinamiche e movimenti che non sono rodati però è una posizione che se serve ci metto il massimo e cerco di interpretarla al meglio”

Su Theo Hernández e Olivier Giroud: “Sicuramente abbiamo seguito Theo e Giroud al Mondiale e gli abbiamo augurato, come agli altri, il meglio possibile e di arrivare in fondo. Oggi si giocherà una gran bella partita, Francia-Marocco, ma sono sicuro che riusciranno a fare le stesse prestazioni che hanno fatto nelle partite scorse. Speriamo che tornino a casa con la coppa contenti e che siano pronti a ripartire con noi il più forte possibile”

Sul ritiro dei rossoneri a Dubai: “È la prima volta che sono a Dubai. Non abbiamo ancora visto il luogo granché perché tra allenamenti e la partita, però sicuramente l’organizzazione è al top e il clima aiuta. Venticinque gradi sono meglio che gli zero di Milano. Vediamo di preparare al meglio la prossima partita (contro il Liverpool, ndr) e di chiudere in crescendo”

Sulla preparazione atletica in vista di gennaio: "Il processo di preparazione sta andando bene. Piano piano stiamo anche ritrovando i compagni che sono andati ai Mondiali e così ritroviamo ritmo tutti insieme e anche quel gruppo che deve essere sempre più solido per la ripresa del campionato e per tutti gli impegni che ci aspettano".