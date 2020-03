Amelia: “Rinnovo Donnarumma? Lui vuole lottare per i vertici”

NEWS MILAN – L’ex portiere di Livorno e Milan Marco Amelia ha parlato di Gigio Donnarumma e del suo futuro col contratto in scadenza nel 2021. “Tutto dipenderà da questa società, quando ripartirà tutto. Donnarumma vuole giocare con una squadra che possa lottare per i vertici. Deve dimostrare di star ricostruendo o il rinnovo sarà difficile”, ha detto l’ex estremo difensore rossonero a TMW Radio.

Certamente dal rinnovo di Gigio passerà molto della credibilità della proprietà di via Aldo Rossi. Ivan Gazidis ha in mente un probabile taglio del monte ingaggi, ma questo non vuol dire che nessuno dei big non rinnoverà. A questo proposito, ecco le ultime su capitan Romagnoli: l’Ad rossonero spinge per il rinnovo!

