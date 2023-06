Amelia: “Maldini è la storia del Milan, ma gli americani sono diversi da noi”

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'esonero di Paolo Maldini dal Milan

Marco Amelia , ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW', soffermandosi in modo particolare sulla decisione da parte della proprietà del Milan di esonerare Paolo Maldini . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Marco Amelia

"Io sono molto vicino al Milan, ho legato col club, coi tifosi, sono spesso con le 'Legend'. Però ho anche una grossa onestà intellettuale e non è corretto giudicare una decisione senza approfondire ciò che è accaduto tra Maldini e il club. Maldini è la storia del Milan, è una famiglia storica di questo club. Però un giudizio buttato lì rischia di essere limitativo. Sappiamo che i modelli delle proprietà americane sono diversi rispetto ai nostri, la ricerca dei giocatori secondo il modello americano è diversa rispetto alla nostra ricerca: ci sono i big data matchati ai pareri di chi è a capo dell'area sportiva. Questi due modelli diversi di gestione non ha trovato un minimo comune denominatore al Milan. Il calcio sta cambiando, ci sono sempre più proprietà americane, devi adattarti e non è detto che sia un male perché il confronto porta sempre alla crescita". LEGGI ANCHE: Milan, le migliori news di mercato di oggi >>>