Amelia e la lite Ibrahimovic-Onyewu: “Nessuno riuscì a separarli”

ULTIME NEWS MILAN – Marco Amelia, intervenuto all’interno di una diretta Instagram di ‘Calciomercato.com’, ha parlato della famosa lite tra Ibrahimovic e Onyewu. Ecco il suo racconto: “È stata da ridere. Si stava facendo un possesso palla, loro si prendevano, parlavano in inglese. Si sono presi in un contrasto, poi si sono attaccati in una presa da wrestling e non si sono più staccati. Sono stati così 4 minuti, tutti hanno provato a separarli, ma nessuno ci è riuscito. E ci siamo anche divertiti, l’allenamento fu sospeso ma era quasi finito, ma poi tante risate tra tutti. In un contesto di un certo livello certe situazioni vengono sdrammatizzate da tutti, anche dai protagonisti”.

Sull’apporto di Zlatan Ibrahimovic nel Milan, ecco il pensiero di Amelia: “Ibra è un vincente, non ci sta se uno non dà il massimo in allenamento, alza il livello, sempre. Ti ricorda sempre dove sei, ti fa tirare fuori quello che non hai. Non vuole mai perdere, ogni partita di allenamento era una finale di Champions League“.

Intanto si è parlato in questi giorni di taglio stipendi, e vedremo se i club seguiranno l’esempio della Juventus. Quindi abbiamo fatto anche i conti in tasca al Milan: ecco quanto risparmierebbe il club rossonero: i dettagli >>>

