Amelia e il portiere più forte della storia: “Peruzzi come Buffon” | ESCLUSIVA

Amelia: “Buffon e Peruzzi li metto alla pari”

Marco Amelia, portiere del Milan dal 2010 al 2014, è intervenuto ai nostri microfoni dove ha parlato, tra i tanti temi toccati, anche di Gigi Buffon e Angelo Peruzzi. “Senza nulla togliere a Buffon che per me è il migliore alla pari, però Peruzzi per me è stato il più forte di tutti in quei 10/12 anni che è stato ad alti livelli. Ha giocato fino a 36 anni ad alti livelli. Angelo è stato il più completo ma con Buffon alla pari perché Buffon è un talento naturale”. Leggi la nostra intervista completa a Marco Amelia.