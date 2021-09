Amelia: “Donnarumma? Non pensavo finisse così. Decisione forte del Milan”

L'ex portiere del Milan Marco Amelia ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma. Il parere sul comportamento di entrambe le parti

Si aspettava Donnarumma in panchina al PSG? "Sto facendo una riflessione. Lì c'era già un titolare e Gigio è arrivato tardi, dopo l'Europeo. L'inserimento sarà graduale, conta anche la lingua diversa. È forte e alla lunga sarà titolare. Mi aspettavo un periodo di adattamento, il cambiamento non è facile e credo anche che possa anche avere sofferto l'addio al Milan dopo tanti anni".

Si aspettava che finisse così con il Milan? "Sinceramente no, ma credo una cosa. La decisione presa dal Milan è stata importante, ci ritroveremo sempre più con giocatori che andranno in scadenza. La scelta l'ha fatta il Milan prendendo un altro portiere e interrompendo la trattativa. Alla fine sono stati tutti contenti, sia i rossoneri con Maignain che Gigio al PSG. Per lui sarà una grande esperienza". Intanto è in salita il rinnovo di Kessie.