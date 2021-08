Amelia: “A Tonali serviva tempo. Ibrahimovic e Giroud si completano”

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha rilasciato una lunga intervista dove ha anche parlato di Tonali, Giroud e Ibrahimovic

Su Tonali : "Gli serviva tempo per ambientarsi in un club nuovo, fatto di grande storia e di grandissimi giocatori che ci sono passati. Ricordiamoci che ha vent'anni, serve calma. Forse ci si aspettava troppo fin da subito... Tutti quelli che hanno fatto la storia del Milan hanno sempre vissuto mesi d'assestamento. Credo che l'anno scorso gli sia servito per capire, e ora fa vedere che ci sta bene in una squadra che ha bisogno di 23 titolari visto che farà la Champions".

Sull'errore di Szczesny contro l'Udinese : "Faccio sempre fatica a criticare i colleghi, il ruolo del portiere è molto difficile. Certi errori possono essere dettati da un'eccessiva sicurezza. Dispiace che sia costato il risultato alla Juventus, ma un portiere come lui i punti te li porta, non te li toglie. Saprà rifarsi perché è un portiere da Juventus".

Sull'addio di Cristiano Ronaldo: "Vedendo la classifica sono la squadra che manca. Quelle che ci aspettavamo sono tutte lì, tranne la Juventus: hanno comunque tutto il tempo per riprendersi. L'addio di Ronaldo toglie tantissimo, è stato un riferimento per i compagni, anche nell'andare a tremila all'ora negli allenamenti quotidiani. Serve la mentalità necessaria per quei punti che ti fanno accorciare sulle prime e lottare con le altre per lo Scudetto. Per la rosa, saranno di sicuro in alto".