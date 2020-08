Ambrosini: “Rangnick non è il Messi dei tecnici, al Milan…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, non ha espresso parere positivo sul possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan. Ecco le sue parole ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Il suo mancato arrivo è la logica conseguenza di quanto è successo in campo. Peraltro non parliamo del Messi dei tecnici. Sicuramente è un personaggio che può incuriosire, che ha fatto qualcosa e ha idee precise, ma non sono così convinto che al Milan avrebbe potuto incidere con certezza. Comunque, zero preclusioni, ci mancherebbe”.

