Ambrosini: “Questo Milan è più forte di quello di Zaccheroni del 1999”

Questo Milan come quello di Alberto Zaccheroni? Ecco l'opinione di uno dei protagonisti di quella squadra, Massimo Ambrosini

Dopo il pareggio dell'Inter contro il Torino, il Milan è sicuro del primato in classifica in Serie A. Questa squadra, da diversi mesi, viene paragonata a quella del 1999, che vinse lo scudetto nonostante non fosse la favorita e non avesse la rosa più completa. Un accostamento che ci sta? Ecco le dichiarazioni, nel suo intervento su 'DAZN', di uno dei protagonisti di quel Milan, Massimo Ambrosini: "Questo Milan come quello di Alberto Zaccheroni? Questa squadra qui è più forte di quanto lo eravamo noi in relazione alle altre squadre che c’erano. Noi eravamo meno forti di altre squadre in quel momento. La Lazio era forte”. Milan, le top news di oggi: esclusiva Eranio, due visite a Milanello.