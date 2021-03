Ambrosini: “L’assenza di Ibrahimovic peserà molto in Milan-Udinese”

Ambrosini: “Ibrahimovic mancherà molto in Milan-Udinese”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista, intervenuto a Sky Sport ha parlato dell’assenza di Ibrahimovic nella partita di stasera tra Milan e Udinese. “Per il tipo di partita che sarà, al Milan mancherà più Ibrahimovic che Calhanoglu perché i friulani sono tosti e si chiudono molto. Se il Milan non riuscisse a sbloccarla subito, ci sarà da andare a fare battaglia. Mancando anche Mandzukic, presumo che Pioli schiererà Leao da centravanti. Ibra mancherà molto”. In attesa del fischio d’inizio, il Milan ha puntato gli occhi su un gioiello dell’Eredivisie.