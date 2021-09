Ambrosini: “Kessie? Il Milan bisogna meritarselo. Spero si trovi un accordo”

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha parlato del rinnovo di Franck Kessie. Ecco i consigli al giocatore e alla società

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha parlato del rinnovo di Franck Kessie. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Kessie è un top player e il mercato insegna che sempre più grandi giocatori scelgono di arrivare a scadenza di contratto per avere ingaggi molto più ricchi altrove. Non so quanto lui possa ambire a guadagnare, entriamo in una sfera privata che non conosco. La domanda è: vale la pena rinunciare a più soldi per sposare un progetto? Per me la risposta è sì. Lui deve capire quale sia davvero il suo desiderio, se l'amore per quello che fa e dove lo fa sono l'aspetto predominante o meno".