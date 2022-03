Ambrosini: “Kalulu? Merito a Maldini. Vi rivelo ciò che mi ha detto”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Pierre Kalulu e Mike Maignan ai microfoni di 'DAZN'. Le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Pierre Kalulu, difensore rossonero, ai microfoni di 'Sunday Night Square', trasmissione in onda su 'DAZN'. L'ex mediano del Diavolo ha anche spiegato la scelta del Milan di non comprare un nuovo difensore centrale nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato.

"Kalulu? Bisogna dare il merito a Paolo Maldini - ha detto Ambrosini -. Parlando con lui, anche fuori dalle telecamere, mi dice: “Kalulu è diventato un giocatore serio. Quindi perché devo spendere dei soldi per prenderne uno … O ne prendo uno che è un top o rimango con quelli che ho perché mi danno garanzie”".

"Questo Milan come quello di Alberto Zaccheroni? Questa squadra qui è più forte di quanto lo eravamo noi in relazione alle altre squadre che c’erano - ha proseguito Ambro -. Noi eravamo meno forti di altre squadre in quel momento. La Lazio era forte”.

In conclusione, poi, Ambrosini ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, tessendone le lodi. "Maignan ha portato un valore aggiunto alla squadra non solo dal punto di vista tecnico, ma anche della personalità e del carisma. Tutto ciò non era scontato dopo la partenza di Gigio Donnarumma". Milan, duello di mercato con l'Inter per il baby talento: le ultime news >>>

