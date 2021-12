Ambrosini: “Kalulu è un ragazzo che ha preso sicurezza strada facendo”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha espresso il suo pensiero sul giovane difensore del Milan Pierre Kalulu

Intervenuto ai microfoni di 'Radio rossonera', Massimo Ambrosini ha parlato di Pierre Kalulu. Queste le parole dell'ex capitano rossonero. "Kalulu? Mi piace, è un ragazzo che ha preso sicurezza strada facendo. Adesso gioca anche con un pizzico di incoscienza, segno di fiducia e autostima cresciuta. Lo preferisco quando fa il terzino, da centrale forse serve qualche lettura più complessa come direbbero gli allenatori. Ha anche la corsa e l'atletismo per fare quella fascia lì quindi lo vedo meglio lì".