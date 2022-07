Ambrosini sul gol di Muntari: “Scudetto? Non abbiamo certezze, però…”

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, è ritornato sul famosissimo gol non assegnato a Sulley Muntari contro la Juventus nel 2012

Massimo Ambrosini , ex calciatore del Milan, è ritornato sul famosissimo gol non assegnato a Sulley Muntari contro la Juventus nel 2012. Un raddoppio mancato e un pareggio amaro contro i bianconeri, rivelatosi decisivo nella corsa scudetto che ha, di fatto, inaugurato il ciclo vincente del club di Andrea Agnelli. Queste le dichiarazioni rilasciate nel corso del podcast "La storia del Milan raccontata da Carlo Pellegatti".

“Le certezze non possiamo averle, ma da calciatore l’onda emotiva di una vittoria e la possibilità di allungare il vantaggio avrebbe avuto un peso decisivo non lo so, ma ci avrebbe dato una percentuale totalmente superiore di vincere quel campionato”. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>