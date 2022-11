Ambrosini: “Giroud mette da parte il proprio ego per il bene del Milan”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Olivier Giroud, bomber rossonero, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan ed oggi talent per 'DAZN' e 'Prime Video', ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE COMPLETA). In merito al momento di Olivier Giroud, bomber rossonero che ha deciso Milan-Spezia 2-1 con una rete stupenda all'89', e, soprattutto, a cosa colpisce di lui, Ambrosini ha spiegato quanto segue.