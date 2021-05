Ambrosini: “Dalot? Versatile, moderno e affidabile” | News Milan

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Diogo Dalot, terzino portoghese che dovrebbe tornare al Manchester United

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato al portale portoghese 'Record' di Diogo Dalot, terzino lusitano classe 1999 che, a fine stagione, dovrebbe tornare al Manchester United per fine prestito: "Dalot è un giocatore versatile, moderno, perché può fare il terzino ma ha caratteristiche tecniche anche per impostare bene il gioco - ha detto Ambrosini sull'ex Porto -. Nella stagione è cresciuto tanto livello di personalità, giocare nel Milan con continuità l'ha aiutato. È un giocatore che mi piace molto, affidabile, e ha ancora margine di miglioramento in fase difensiva".