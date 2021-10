Ambrosini: “Come le grandi squadre, il Milan ha tanti modi per vincere”

Massimo Ambrosini, ex rossonero e oggi telecronista, ha parlato del Milan dopo la difficile vittoria al Dall'Ara contro il Bologna

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al termine di Bologna-Milan, Massimo Ambrosini ha parlato dei rossoneri. Queste le parole dell'ex centrocampista. "C'è una cosa da dire sul Milan, cioè che è una squadra che ha tanti modi, come le grandi squadre, per risolvere le partite. Bennacer è l'undici marcatore diverso che segna per il Milan. È il segno di una squadra che sia nei periodi buoni che in quelli di flessione ha opzioni per risolvere le partite". Milan, le top news di oggi: due recuperi importanti e novità su Faivre.