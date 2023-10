Altobelli: “Non mi aspettavo un Thuram così decisivo. Su Lukaku…”

Però senza Dzeko e Lukaku la luce di Lautaro è diventata ancora più abbagliante. "Sicuramente è emersa ancora più forte la sua leadership, il suo senso di appartenenza, l’amore per la maglia e la grande intesa con città e tifosi. E i risultati di questa prima parte di stagione sottolineano come Lautaro sia diventato punto di riferimento imprescindibile per l’Inter, cosa che magari non era ancora – o almeno non in modo così marcato – quando accanto a lui giocava Lukaku".