Altafini su Rivera: “E’ il più grande con Baggio” | Milan News

Altafini: “Rivera era fortissimo”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, José Altafini ha parlato del suo ex compagno di squadra, ai tempi del Milan, Gianni Rivera.

“Ebbe un periodo di crisi, poi si riprese e si impose. L’anno dopo arrivò lo Scudetto e in quello successivo la Coppa dei Campioni. La verità è che Rivera era fortissimo. Mi diede anche la palla per la rete decisiva contro il Benfica in finale, intercettò la palla e mi lanciò in profondità. Io tirai, il portiere respinse ma ripresi il pallone e segnai. Rivera sicuramente avrebbe dribblato il portiere”.

"Tra gli italiani nessuno è stato come lui e Baggio, io amo la tecnica come quella loro, di Messi, Neymar e Ronaldinho. Ecco, Neymar in certi movimenti somiglia proprio a Rivera. Con le cifre di oggi, uno come lui guadagnerebbe fior di milioni", ha concluso Altafini su Rivera.