Altafini: “Milan, il campionato non è finito. A patto, però, che …”

José Altafini , ex attaccante di Milan (1958-1965) e Napoli (1965-1972), ha parlato al 'Corriere della Sera' della lotta Scudetto tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i partenopei di Luciano Spalletti . Attualmente, comanda il Napoli in vetta alla Serie A con 38 punti ; il Milan insegue a quota 30 .

«Il campionato non è finito a patto però di smettere di buttare via punti in provincia, dove si vincono gli Scudetti». Per Altafini, al momento, la vera differenza la stanno facendo le panchine. Ne è convinto anche l'ex attaccante italo-brasiliano: «Spalletti ha una squadra intercambiabile, chi entra fa sempre bene. Pioli invece no».