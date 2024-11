Dan Peterson rivela: “Io allenatore del Milan? Berlusconi mi voleva”

"Non mi hanno offerto la panchina, ma mi hanno sondato. Ero al Teatro Manzoni di Milano, conducevo l'Oscar dello Sport. Avevo Pelé alla mia sinistra e Maradona alla mia destra. Prima di andare in onda, però, Bruno Bogarelli ed Adriano Galliani mi hanno preso in camerino: 'Dan, Berlusconi vorrebbe parlarti della possibilità di allenare il Milan l'anno prossimo'. Io ho detto: 'Ragazzi, sono onorato ma ho la mia squadra e non faccio sabotaggio. Se aspettate la fine del campionato, possiamo benissimo parlarne'. Nel frattempo hanno preso Arrigo Sacchi. Ogni volta che vedo Galliani lo prendo in giro e gli dico che hanno sbagliato tutto e lui, sportivissimo, dice: "Caro Dan, avremmo fatto gli stessi risultati anche con Lei. Quando vedo Sacchi gli dico: 'Arrigo, che fortuna che hai avuto!' e lui mi da ragione".