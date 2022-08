Allegri: “Scudetto? Il Milan è favorito, Inter una delle pretendenti”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria, ha parlato anche della lotta scudetto. Queste le dichiarazioni del tecnico livornese: "Il Milan è favorito perché ha vinto lo scudetto, l’Inter è una delle pretendenti. La stagione è lunga e noi dobbiamo pensare a noi stessi per migliorare il campionato dello scorso anno. In questo momento non possiamo essere favoriti, dobbiamo solo lavorare, stare in silenzio e fare un passettino per volta. Bisogna essere in grado di stare li con le prime per arrivare a gennaio e poter lottare per lo scudetto". Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in tv o diretta streaming >>>