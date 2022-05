Allegri: “Scudetto? Sono invidioso. L’ultimo del Milan lo ricordo bene…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter e si dice invidioso di non esserci

Chi vince lo Scudetto? "Domani sarà bella, purtroppo non ci siamo noi. Dopo cinque anni è la prima volta e non sono molto contento... L'ultimo scudetto del Milan lo ricordo perché c'ero io in panchina. Sarà comunque una giornata di passione, sono un po' invidioso. Ora dovremo lavorare per avvicinare chi è davanti e rubare loro i punti che ci distanziano". Le Top News di oggi sul Milan: parole Pioli e le ultime sul maxischermo e cessione club