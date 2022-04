Allegri: “Lo scudetto al Milan il più bello. Al terzo anno partimmo male”

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del suo primo scudetto vinto al Milan e della partenza difficile al terzo anno

Qual è stata la sua vittoria più bella? "Tutte le vittorie sono belle, non posso scegliere: quelle che mi ricordo di più sono il campionato di Serie C con il Sassuolo e il primo scudetto in Serie A con il Milan. Le sconfitte invece sono tutte brutte, alcune di più perché ti rimane il dubbio che avresti potuto fare qualcosa meglio".