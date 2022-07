Allegri a DAZN: “La Juve vuole centrare tutti gli obiettivi. E su Vlahovic…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN sulla prossima stagione di Serie A. Queste le sue dichiarazioni a proposito degli obiettivi bianconeri: "Un conto è partire con l'obiettivo massimale, un conto è arrivarci perché comunque vincere è una cosa straordinaria, non una normalità. Per la Juventus era diventata normalità e forse non avendo vinto niente l'anno scorso se vinciamo quest'anno diventa qualcosa di straordinario. Dobbiamo migliorare soprattutto sotto l'aspetto realizzativo, l'anno scorso siamo stati l'undicesimo attacco del campionato. L'Inter è ancora la favorita per lo scudetto, il Milan l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario. Quest'anno sarà un buon test per loro perché ripetersi è sempre difficile. Ho un'idea dei punti che serviranno per vincere il campionato, ma la dico a fine agosto".