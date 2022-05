Allegri: “Champions? Milan e Inter non l’hanno raggiunta per diversi anni”

Massimiliano Allegri, prima di Fiorentina-Juventus, ha parlato dell'obiettivo Champions League raggiunto e lancia una frecciatina a Milan e Inter

Possiamo fare un bilancio di fine stagione? Poi, le voci sul mercato la disturbano? "Intanto sul bilancio della stagione il lavoro è stato buono. Non abbiamo centrato lo Scudetto ma sapevamo non fosse facile. Abbiamo perso una finale di Coppa Italia, abbiamo fatto una buona Champions. E' fisiologicamente umano che un anno puoi non vincere: dispiace ma l'obiettivo minimo è la Champions. Non è una cosa scontata, Milan e Inter non l'hanno raggiunta per diversi anni. Sul mercato, adesso tutti dicono 'arriva uno o l'altro': avremo il tempo per sistemare la squadra".