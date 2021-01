Aldo Serena: “Scudetto? Milan e Inter sono sullo stesso livello” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Aldo Serena

MILAN NEWS – L’ex attaccante Aldo Serena ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Serena ha parlato del derby scudetto tra Milan e Inter.

"Milan e Inter sono sullo stesso livello. Il Milan però ha una freschezza che all'Inter manca. I giocatori sono meno pressati, recuperano prima, anche a livello fisico e dalle sconfitte. Ha meno stress dell'Inter. Se è in testa non è per un caso, se la giocherà fino in fondo per lo scudetto perché ha qualità e un gioco".