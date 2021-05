Albertosi: “Vedo Donnarumma come Ibra: al Milan fino a 40 anni”

Ricky Albertosi, ex portiere del Milan, ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma: auspica di vederlo a lungo indossare la maglia rossonera

Daniele Triolo

Ricky Albertosi, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni integrali.

Albertosi sulla voglia di Donnarumma di restare al Milan: "Sarebbe la scelta giusta e non solo per il futuro prossimo. Io Donnarumma lo vedo rossonero fino a 40 anni. Se lo vorrà, il nuovo Ibra potrà essere lui. Quando arrivai al Milan ero un 35enne che aveva già vinto a Cagliari e in Nazionale. Per Gigio è diverso. Davanti ha un futuro da scrivere: potrà farlo con un grande club che sta tornando al top".

Albertosi sul perché Donnarumma non ha ancora rinnovato con il Milan: "Io penso che il nodo rinnovo andasse affrontato prima. Detto questo, non mi spiego il suo temporeggiare, anche perché gli 8 milioni offerti dal Milan sarebbero un bel salto. Deve decidere di testa sua: è il giocatore che sceglie, sempre, non l'agente che lo assiste. Quel bacio alla maglia, anche se dato qualche anno fa, resta un gesto simbolicamente potentissimo. Se Gigio andasse via mi deluderebbe".

Albertosi su Donnarumma che sarà comunque in campo domani per Juventus-Milan: "Parliamo di un ragazzo che ha già oltre 200 partite di Serie A sulle spalle. Giocherà e farà una grande partita, non ho dubbi".

L'opinione di Albertosi sulla Juventus come destinazione futura giusta per Donnarumma: "Wojciech Szczęsny ha fatto una grande stagione, non penso che la Juventus debba cambiare qualcosa tra i pali".

Albertosi su Mike Maignan possibile sostituto di Donnarumma: "Lo conosco poco, preferirei un italiano già pronto per la Serie A: Alessio Cragno, Pierluigi Gollini, Andrea Consigli ...".

Albertosi su quanto è maturato Donnarumma in questi anni: "Molto. Caratterialmente, perché ora è sereno e si comporta da leader, e tecnicamente: tra i pali è una certezza e con i piedi è migliorato tantissimo".

Albertosi sull'accesso in Champions decisivo per il futuro di Donnarumma: "Non dovrebbe esserlo. Se non giocherà con il Milan la prossima Champions, giocherà in rossonero quelle degli anni successivi. Questione di tempo e Gigio ha solo 22 anni".

Albertosi sull'eventuale fallimento del Milan a restare fuori dalle prime quattro: "È una squadra giovane, cresciuta tantissimo, per punti è seconda dopo aver comandato a lungo. Il vero flop sarebbe la Juve in Europa League: il suo mancato decollo mi ha stupito più del calo del Milan, dovuto soprattutto agli infortuni. Ma la sfida di domani non deciderà: ci sono ancora Juve-Inter e Atalanta-Milan ...".