Albertosi: “SuperLega? Questa storia mi pare un bluff”

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan dal 1974 al 1980, ha detto la sua opinione sulla SuperLega. Le dichiarazioni alla 'rosea'

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan per sei stagioni, dal 1974 al 1980, ha detto la sua opinione sulla SuperLega ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni. "Non esiste. Proprio non esiste. Questi club, per rientrare dei miliardi che hanno speso, vogliono raccogliere altri soldi. Io la Coppa dei Campioni l'ho fatta con il Cagliari e con il Milan. Ed è qualcosa di unico. Spero si ricredano. Questa storia mi sa di bluff. Silvio Berlusconi non avrebbe avallato, anche perché non avrebbe messo in difficoltà il Milan". Intanto segui con noi il live testuale di Milan-Sassuolo.