Alberto Malesani sul Milan: “Mai smettere di migliorarsi”

Alberto Malesani, noto allenatore, ha parlato della situazione di Milan e Inter in vista della prossima stagione. Queste le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport': "Mi aspettavo l'addio di Conte. Per come si era messa la situazione durante l’anno, per certe sue esternazioni. Appena capisce che la società non riesce a seguirlo lui prende e va. Simone Inzaghi? Ha un compito tosto: deve confermare in alto l’Inter, la squadra più forte che si giocherà il campionato con la Juve".